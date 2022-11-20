Характеристики товара
Описание
Стул детский для кормления 2 в 1 деревянный Крака
- 2 в 1 стульчик для кормления + стул для детей от 2 лет ( с укороченными ножками)
- Современный скандинавский дизайн
- Прочная конструкция из древесины бука и АБС пластика
- Стульчик для кормления может быть использован до 15 кг, стул от 2 лет до 40 кг.
- 5-точечные ремни безопасности
- Съемный поднос
- Ткань LikeaSkin (легкий уход, специальный материал устойчивый к загрязнениям)
- Нескользящие накладки на ножки
- Практичная подставка для ног , съемная
- Две высоты регулировки
Основные характеристики
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.07 м3