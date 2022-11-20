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Стульчик для кормления Крака, синий

Артикул: CH-050-172
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул детский для кормления 2 в 1 деревянный Крака

  • 2 в 1 стульчик для кормления + стул для детей от 2 лет ( с укороченными ножками)
  • Современный скандинавский дизайн
  • Прочная конструкция из древесины бука и АБС пластика
  • Стульчик для кормления может быть использован до 15 кг, стул от 2 лет до 40 кг.
  • 5-точечные ремни безопасности
  • Съемный поднос
  • Ткань LikeaSkin (легкий уход, специальный материал устойчивый к загрязнениям)
  • Нескользящие накладки на ножки
  • Практичная подставка для ног , съемная
  • Две высоты регулировки
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

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