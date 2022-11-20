Характеристики товара
Описание
Стильный стульчик для кормления Релэнд - украсит ваш интерьер.
Стульчик легко содержать в чистоте, так как обивка стула выполнена из специальной ткани, которую можно протирать влажной губкой. Это особенно важно при кормлении. Материал обладает терморегуляторными свойствами, что предотвращает потоотделение ребенка и гарантирует комфорт.
Несколько вариантов использования : высокий стул, низкий стул для детей постарше.
Стульчик для кормления Релэнд имеет пластиковую столешницу и силиконовую накладку.
Закругленные внутренние края не позволяют еде накапливаться в них, поэтому ее легко содержать в чистоте. Силиконовую накладку можно мыть в посудомоечной машине.
Стульчик оснащен 5-точечными ремнями безопасности. Прочная конструкция имеет не скользящие ножки, а удобная подставка для ног обеспечивает комфортное положение ребенка.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина410 мм
- Высота320 мм
- Вес9 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.07 м3