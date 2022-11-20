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Стульчик для кормления Релэнд, черный

Артикул: CH-050-169
9 оценок
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Стульчик для кормления Релэнд

Характеристики товара

Описание

Стильный стульчик для кормления Релэнд - украсит ваш интерьер.

Стульчик легко содержать в чистоте, так как обивка стула выполнена из специальной ткани, которую можно протирать влажной губкой. Это особенно важно при кормлении. Материал обладает терморегуляторными свойствами, что предотвращает потоотделение ребенка и гарантирует комфорт.
Несколько вариантов использования : высокий стул, низкий стул для детей постарше.

Стульчик для кормления Релэнд имеет пластиковую столешницу и силиконовую накладку.

Закругленные внутренние края не позволяют еде накапливаться в них, поэтому ее легко содержать в чистоте. Силиконовую накладку можно мыть в посудомоечной машине.
Стульчик оснащен 5-точечными ремнями безопасности. Прочная конструкция имеет не скользящие ножки, а удобная подставка для ног обеспечивает комфортное положение ребенка.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота320 мм
  • Вес9 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

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