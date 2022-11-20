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Стульчик для кормления Танд, голубой

Артикул: CH-050-173
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стульчик для кормления Танд можно использовать в виде шезлонга для малыша, и в дальнейшем как стульчик для кормления и место для игр. Стульчик имеет регулировки: высоты сидения, положения спинки и подноса. Изготовлены из высококачественных материалов с отделкой с фактурой из эко- кожи. Легко содержать в чистоте.
  • Специальная конструкция позволяет использовать стульчик с 6 месяцев и до достижения веса в 15 кг ребенка. Может служить вашему ребенку до 4 лет.
  • Можно свободно регулировать высоту стола.
  • 2 сменных подноса .Легко содержать в чистоте, их можно мыть в посудомоечной машине
  • Регулируется спинка в несколько положений
  • Материал устойчивый к загрязнениям, и благодаря специальным свойствам малыш в нем не потеет.
  • 5- ти точечные ремни безопасности
  • Система колеса EasyMove - колесики аккуратно спрятаны и не видны, защищены резиновым покрытием, не оставляют царапин на паркете или панелях.
  • Большая корзина для аксессуаров
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Основные характеристики

  • Длина640 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота280 мм
  • Вес7.3 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.09 м3

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