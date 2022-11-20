Стульчик для кормления Танд
можно использовать в виде шезлонга для малыша, и в дальнейшем как стульчик для кормления и место для игр. Стульчик имеет регулировки: высоты сидения, положения спинки и подноса. Изготовлены из высококачественных материалов с отделкой с фактурой из эко- кожи. Легко содержать в чистоте.
- Специальная конструкция позволяет использовать стульчик с 6 месяцев и до достижения веса в 15 кг ребенка. Может служить вашему ребенку до 4 лет.
- Можно свободно регулировать высоту стола.
- 2 сменных подноса .Легко содержать в чистоте, их можно мыть в посудомоечной машине
- Регулируется спинка в несколько положений
- Материал устойчивый к загрязнениям, и благодаря специальным свойствам малыш в нем не потеет.
- 5- ти точечные ремни безопасности
- Система колеса EasyMove - колесики аккуратно спрятаны и не видны, защищены резиновым покрытием, не оставляют царапин на паркете или панелях.
- Большая корзина для аксессуаров