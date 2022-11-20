Характеристики товара
Описание
Сумка шоппер из ткани, сумка женская через плечо от бренда CHIEDOCOVER. Наш однотонный шоппер - модная и комфортная модель для повседневной носки. Сумка изготовлена из ткани оксфорд. Большим достоинством материала является устойчивость к истиранию, растяжению и линьке.Благодаря удобным прочным ручкам сумку приятно держать в руке или повесить на плечо. Эта практичная сумка шоппер подойдет как для офиса, так и для отдыха на природе, пикника или похода в магазин или спортзал. Внутренний слой сумки устойчив к влаге, а также внутри имеется карман. Сумка шоппер - отличный подарок для ваших родных и близких!
Основные характеристики
- Высота330 мм
- Ширина460 мм
- Материалполиэстер
- Цветголубой