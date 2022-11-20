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Сумка-шоппер горизонтальная, серая - фото 1Сумка-шоппер горизонтальная, серая - фото 2Сумка-шоппер горизонтальная, серая - фото 3

Сумка-шоппер горизонтальная, серая

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сумка шоппер из ткани, сумка женская через плечо от бренда CHIEDOCOVER. Наш однотонный шоппер - модная и комфортная модель для повседневной носки. Сумка изготовлена из ткани оксфорд. Большим достоинством материала является устойчивость к истиранию, растяжению и линьке.Благодаря удобным прочным ручкам сумку приятно держать в руке или повесить на плечо. Эта практичная сумка шоппер подойдет как для офиса, так и для отдыха на природе, пикника или похода в магазин или спортзал. Внутренний слой сумки устойчив к влаге, а также внутри имеется карман. Сумка шоппер - отличный подарок для ваших родных и близких!

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Основные характеристики

  • Высота330 мм
  • Ширина460 мм
  • Материалполиэстер
  • Цветбежевый
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