Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина300 мм
- Длина460 мм
- Материалметалл
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Подстолье чугунное 1235
Подстолье чугунное 1083
Подстолье чугунное 1044
Подстолье чугунное 1082EM
Подстолье ER 3072
Подстолье ER 3066
Подстолье ER 3097
Тумба Автомобильные номера
Тумба открытая Тербон, венге
Тумба открытая Тербон, вяз
Тумба открытая Тербон, акация
Тумба открытая Тербон, клён
Тумба с нишей и ящиком Тербон, венге
Тумба с нишей и ящиком Тербон, вяз
Тумба с нишей и ящиком Тербон, акация
Тумба с нишей и ящиком Тербон, клён
Тумба с дверью Пеория, венге