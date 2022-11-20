Сундук Гранада 1

10 оценок

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Сундук Гранада 1

4.8
33 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Сундук Гранада 3
Сундук Гранада 3
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Сундук Гранада 3

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 530 мм

Глубина: 440 мм

Вес: 1,5 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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