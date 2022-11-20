Сундук Гранада 1
33 690 ₽
Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм
Вес: 1,5 кг
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