Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 1040 мм
Глубина: 440 мм
Вес: 22,4 кг
Диванный модуль Баклер
Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик
Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая
Мужское винтажное парикмахерское кресло 2
Мужское винтажное парикмахерское кресло 5