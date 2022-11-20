Сундук Гранада 3

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Сундук Гранада 3

4.4
44 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Сундук Гранада 2
Сундук Гранада 2
Следующий Сундук Гранада 1
Сундук Гранада 2

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 1040 мм

Глубина: 440 мм

Вес: 22,4 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Диванный модуль БаклерНастоящее фото товара Диванный модуль Баклер, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Диванный модуль Баклер

Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки

В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
113Хит

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
111Хит

Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена
13

Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
6

Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена
10

Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая

Мужское винтажное парикмахерское кресло 2Настоящее фото товара Мужское винтажное парикмахерское кресло 2, произведённого компанией ChiedoCover
95 090
Оптовая цена
15

Мужское винтажное парикмахерское кресло 2

Мужское винтажное парикмахерское кресло 5Настоящее фото товара Мужское винтажное парикмахерское кресло 5, произведённого компанией ChiedoCover
60 090
Оптовая цена
5

Мужское винтажное парикмахерское кресло 5

Другие товары из раздела сундуки оптом

Настоящее фото товара Сундук Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
7

Сундук Шевалье

Сундук Шевалье 2Настоящее фото товара Сундук Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
5

Сундук Шевалье 2

Сундук Шевалье 3Настоящее фото товара Сундук Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена
14

Сундук Шевалье 3

Сундук Парма 1Настоящее фото товара Сундук Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
от33 090
Оптовая цена
11

Сундук Парма 1

Сундук Парма 2Настоящее фото товара Сундук Парма 2, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена
10

Сундук Парма 2

Сундук АнтрацитНастоящее фото товара Сундук Антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
14

Сундук Антрацит