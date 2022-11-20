Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм
Вес: 12,7 кг
Стул Tolix Красный глянцевый
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Стул Tolix Soft Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Сундук Классика 2
Сундук Классика 2/1
Сундук Классика 3
Сундук Классика 3/1
Сундук Верона
Сундук Верона 3
Сундук GRAND
Плетеный сундук Лаунж большой
Сундук Антрацит