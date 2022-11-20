Сундук Лотос 1
30 590 ₽
Материал: МДФ, экокожа
Высота: 470 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм
Вес: 9,8 кг
Стул Бостон 20мм
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Часы напольные 01072
Часы напольные 01071
Часы напольные 01075
Сундук Лотос 2
Сундук Лотос 2/1
Сундук Лотос 3
Сундук Лотос 3/1
Сундук Лотос 1 люкс
Сундук Лотос 2 люкс
Сундук Лотос 3 люкс
Сундук Классика 1
Сундук Классика 1/1
Сундук Классика 2