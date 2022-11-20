Сундук Лотос 1/1
39 090 ₽
Материал: МДФ, экокожа
Высота: 470 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 11,8 кг
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Сундук Лотос 2/1
Сундук Лотос 3
Сундук Лотос 3/1
Сундук Лотос 1 люкс
Сундук Лотос 2 люкс
Сундук Лотос 3 люкс
Сундук Классика 1
Сундук Классика 1/1
Сундук Классика 2
Сундук Классика 2/1