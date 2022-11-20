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Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 535 мм
Ширина: 1065 мм
Глубина: 335 мм
Вес: 23,6 кг
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Бриз
Стул Алекс
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Настольная лампа Maryland
Диван 9
Плетеный сундук Лаунж большой
Плетеный сундук Лаунж малый
Сундук Антрацит
Сундук Винтаж