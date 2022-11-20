Сундук Верона 3

8 оценок

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Сундук Верона 3

5
42 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 535 мм

Ширина: 1065 мм

Глубина: 335 мм

Вес: 23,6 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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