Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина480 мм
- Длина480 мм
- Материалметалл
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Подстолье чугунное Марко ДВ
Подстолье чугунное 1014 лайт
Подстолье чугунное 4570
Подстолье чугунное 1034 барное
Подстолье чугунное 4083
Комплект мебели для кафе Наполеон
Подстолье металлическое 1006EM
Тумба открытая Тербон, венге
Тумба открытая Тербон, вяз
Тумба открытая Тербон, акация
Тумба открытая Тербон, клён
Тумба с нишей и ящиком Тербон, венге
Тумба с нишей и ящиком Тербон, вяз
Тумба с нишей и ящиком Тербон, акация
Тумба с нишей и ящиком Тербон, клён
Тумба с дверью Пеория, венге
Тумба с дверью Пеория, вяз