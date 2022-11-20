Сушилка для обуви позволяет высушивать одновременно до 10 пар обуви. Используется для сушки как влажной, так и мокрой обуви. Массово применяется для сушки обуви рабочих на различных производствах и стройках. Также сушильная панель широко используется в детских садах, школах, лыжных базах, раздевалках ледовых дворцов и фитнес-центров.
Панель для сушки обуви поставляется в разобранном виде. Состоит из сборного металлического корпуса, 20-ти патрубков (штанг) и сборной подставки (опция), которая используется, если панель не крепится к стене через отверстия предусмотренные в верхней части корпуса. В нижнюю часть корпуса встроен блок с нагревательным элементом и приточным вентилятором. Бактерицидная ультрафиолетовая лампа, через которую проходит нагнетаемый для обеззараживания обуви воздух, расположена в верхней части корпуса. Органы управления находятся на левой боковой стенке. Наличие двух температурных режимов позволяет высушить любые виды обуви, в том числе даже чувствительные к нагреву.
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