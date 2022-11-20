Порой даже одна деталь помогает превратить повседневный интерьер в настоящий сказочный дворец. Новогодний сваг Дакота станет восхитительным дополнением праздничного антуража. Его веточки составляют чудесную хвойную симфонию, создавая удивительно пушистый силуэт. На кончиках иголочек мерцают белые кристаллики, словно еловый сваг занесли прямо с мороза и чистый снежок еще не успел растаять на нем до конца. Пышности и торжественности еловому свагу придают насыщенные алые тона, украсившие его по всей длине взрывами красных ягод, и отголоски драгоценных камней, которые нашли отражение в золотых и рубиновых шарах. Шикарный декор будет великолепно смотреться на стене и оконном карнизе, протянутым под потолком или в широком дверном проеме. Особенно эффектно выглядит композиция из нескольких хвойных свагов, развешанных друг за другом
Характеристики:
Длина: 183 см.
Общее количество веток: 138 шт.
Тип хвои: леска + ПВХ.
Цвет хвои: зеленый, заснеженный.
Подсветка: 70 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 3 шт., тип D (в комплект не входят).
Декор: искусственные ягоды, красные и золотые шарики.
Подходит для использования внутри помещений.
Вес: 1.72 кг
Длина упаковки: 0.96 м.
Ширина упаковки: 0.43 м.
Высота упаковки: 0.21 м.
Объем упаковки: 0.0864 м3
Кашпо Quarter 25, графит
Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый
Кашпо для цветов Вояж, 40х60х30
Композиция пуансетия Берта
Фито стойка Калла Иман
Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт
Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40
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