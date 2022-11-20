Сваг с лампочками Dakota заснеженный 183 см, 70 теплых белых LED ламп на батарейках, ЛЕСКА + ПВХ

5 оценок

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Сваг с лампочками Dakota заснеженный 183 см, 70 теплых белых LED ламп на батарейках, ЛЕСКА + ПВХ

4.6
10 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Порой даже одна деталь помогает превратить повседневный интерьер в настоящий сказочный дворец. Новогодний сваг Дакота станет восхитительным дополнением праздничного антуража. Его веточки составляют чудесную хвойную симфонию, создавая удивительно пушистый силуэт. На кончиках иголочек мерцают белые кристаллики, словно еловый сваг занесли прямо с мороза и чистый снежок еще не успел растаять на нем до конца. Пышности и торжественности еловому свагу придают насыщенные алые тона, украсившие его по всей длине взрывами красных ягод, и отголоски драгоценных камней, которые нашли отражение в золотых и рубиновых шарах. Шикарный декор будет великолепно смотреться на стене и оконном карнизе, протянутым под потолком или в широком дверном проеме. Особенно эффектно выглядит композиция из нескольких хвойных свагов, развешанных друг за другом

Характеристики:

Длина: 183 см.
Общее количество веток: 138 шт.
Тип хвои: леска + ПВХ.
Цвет хвои: зеленый, заснеженный.
Подсветка: 70 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 3 шт., тип D (в комплект не входят).
Декор: искусственные ягоды, красные и золотые шарики.
Подходит для использования внутри помещений.
Вес: 1.72 кг
Длина упаковки: 0.96 м.
Ширина упаковки: 0.43 м.
Высота упаковки: 0.21 м.
Объем упаковки: 0.0864 м3

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Основные характеристики

  • Вес1.72 кг
  • Длина1830 мм

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