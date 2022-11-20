Чтобы ваш дом преобразился за одно мгновение, превратившись в заснеженный зимний лес, похожий на удивительную сказку, нарядите интерьер с помощью этой роскошной гирлянды-свага. Великолепные реалистичные ветки хвои, покрытые легкой изморозью, яркие ягодки, весело выглядывающие из-под пушистых иголок, аккуратные шишки, добавляющие изделию еще больше естественности и немного озорства, – все эти элементы делают сваг фантастически привлекательным украшением
Характеристики:
Длина гирлянды: 183 см.
Количество отростков: 260 шт.
Тип хвои: ПВХ, заснеженная.
Декор: шишки, ягоды.
Вес: 1.3 кг
Длина упаковки: 1.07 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.19 м.
Объем упаковки: 0.0436 м3
Вазон бетонный Ц-4-3
Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан
Герань Эскондо
Стойка Айсель лаванда Триз
Стойка Ширма горошек Шато
Фитостойка Порто Свит грас Бьорк
Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40
Венок Ягодный Вальс 24 см
Хвойная гирлянда с лампочками Госфорд с шишками и ягодами 274*30 см, 50 теплых белых LED ламп, ЛЕСКА + ПВХ
Венок из шишек Лесная Сказка 25 см
Настенный декор с лампочками Капля Еловая с шишками 91 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ
Сваг с лампочками Dakota заснеженный 183 см, 70 теплых белых LED ламп на батарейках, ЛЕСКА + ПВХ
Венок заснеженный Орегон 90 см, ЛЕСКА
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см