Сваг Сказка заснеженный 183 см с шишками и ягодами, ПВХ

9 оценок

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Сваг Сказка заснеженный 183 см с шишками и ягодами, ПВХ

4.1
4 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Чтобы ваш дом преобразился за одно мгновение, превратившись в заснеженный зимний лес, похожий на удивительную сказку, нарядите интерьер с помощью этой роскошной гирлянды-свага. Великолепные реалистичные ветки хвои, покрытые легкой изморозью, яркие ягодки, весело выглядывающие из-под пушистых иголок, аккуратные шишки, добавляющие изделию еще больше естественности и немного озорства, – все эти элементы делают сваг фантастически привлекательным украшением

Характеристики:

Длина гирлянды: 183 см.
Количество отростков: 260 шт.
Тип хвои: ПВХ, заснеженная.
Декор: шишки, ягоды.
Вес: 1.3 кг
Длина упаковки: 1.07 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.19 м.
Объем упаковки: 0.0436 м3

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Основные характеристики

  • Вес1.3 кг
  • Длина1830 мм

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