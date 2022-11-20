Лимон, черная смородина, жасмин, фундук, кофе, ваниль, 340 гр. (65 часов)
Зажим белый с липучкой
Зажим прозрачный
Зажим прозрачный с липучкой
Фуршетная юбка 01, голубая
Фуршетная юбка 02, розовая
Фуршетная юбка односторонняя
Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном
Свеча в стеклянном стакане, Терракотовая жемчуг, 340 гр
Свеча в стеклянном стакане, Жемчужное облако, 340 гр
Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Вечнозеленый жемчуг, 720 гр
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white