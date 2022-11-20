Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 340 гр

7 оценок

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Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 340 гр

4.8
3 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Лимон, черная смородина, жасмин, фундук, кофе, ваниль, 340 гр. (65 часов)

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Объем340 мл

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