Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 720 гр

6 оценок

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Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 720 гр

4.1
5 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Лимон, черная смородина, жасмин, фундук, кофе, ваниль, 720 гр. три фетиля

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Объем720 мл
  • Диаметр120 мм
  • Высота160 мм

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