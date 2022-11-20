Лимон, черная смородина, жасмин, фундук, кофе, ваниль, 720 гр. три фетиля
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Пеньюар "динозавр" из флиса
Халат NITTA микрофибра L/XL
Халат NITTA микрофибра S/M
Халат вафельный KARNA, XXL, розовый
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, M
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL
Свеча в стеклянном стакане, Минеральный жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Черный жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Облачный жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Солнечный жемчуг, 720 гр
Диффузор с полимерными палочками, Империя, 500 мл.
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black