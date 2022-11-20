Свеча в стеклянном стакане, Облачный жемчуг, 720 гр

15 оценок

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Свеча в стеклянном стакане, Облачный жемчуг, 720 гр

4.9
5 690 ₽
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Свеча в стеклянном стакане, Черный жемчуг, 720 гр
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Свеча в стеклянном стакане, Солнечный жемчуг, 720 гр

Характеристики товара

Описание

Яблоко, Красные плоды, Гранат, Перец, Пачули, Ваниль, 720 гр. три фетиля

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Основные характеристики

  • Цветсиреневый
  • Объем720 мл
  • Диаметр120 мм
  • Высота160 мм

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