Лимон, роза, фиалка, ваниль, сушеная древесина, амбра, 340 гр. (65 часов)
Халат Махровый женский, с капюшоном
Халат из рифленого трикотажа
Халат из ткани пике
Халат TIBRO XL/L, бежевый
Халат TIBRO S/M, бежевый
Женский халат Mariposa, S/M
Женский халат Mariposa, лиловый, XXL
Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Вечнозеленый жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Минеральный жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Черный жемчуг, 720 гр
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white