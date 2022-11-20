Груша, имбирь, роза, вишня, белый мускус, 340 гр. (65 часов)
Халат Махровый мужской, с капюшоном
Халат на молнии
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат NITTA микрофибра S/M
Халат BULLMARK XL/L
Халат вафельный KARNA, XXL, розовый
Женский халат Mariposa, зеленый, L/XL
Свеча в стеклянном стакане, Жемчужное облако, 340 гр
Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Вечнозеленый жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Минеральный жемчуг, 720 гр
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white