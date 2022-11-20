Груша, имбирь, роза, вишня, белый мускус, 720 гр. три фетиля
Халат Махровый женский, с капюшоном
Халат Misty
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат вафельный KARNA, розовый, XL
Халат вафельный KARNA, розовый, S
Женский халат Mariposa, XLL
Женский халат Mariposa, S/M
Свеча в стеклянном стакане, Черный жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Облачный жемчуг, 720 гр
Свеча в стеклянном стакане, Солнечный жемчуг, 720 гр
Диффузор с полимерными палочками, Империя, 500 мл.
Средний сундучок Черная амбра, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black