Характеристики товара
Описание
Три фетиля. 90 часов горения
Основные характеристики
- Высота143 мм
- Диаметр150 мм
- Вес0.92 кг
Три фетиля. 90 часов горения
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