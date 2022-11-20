Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник Citilux Бакстер CL230B310. Модель белого цвета с квадратным основанием и квадратным светодиодным модулем плафоном. Корпус светильника металлический, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 12Вт, световой поток 900Лм. Изделие управляемое, возможно включение 4 стандартных настроек обычным настенным выключателем.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина190 мм
- Глубина90 мм
- Материалметалл
- Мощность12 Вт
- Световой поток900 лм
- Освещаемая площадь3.5 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки0.49 кг