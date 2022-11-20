Товар в корзине. Перейти
Светильник Бакстер,12 Вт - фото 1Светильник Бакстер,12 Вт - фото 2Светильник Бакстер,12 Вт - фото 3

Светильник Бакстер,12 Вт

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Джемени, 90 вт
Люстра Джемени, 90 вт
Следующий Каркас кушетки Алмаз
Люстра Джемени, 90 вт

Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник Citilux Бакстер CL230B310. Модель белого цвета с квадратным основанием и квадратным светодиодным модулем плафоном. Корпус светильника металлический, рассеиватель из оптического полимера. Мощность 12Вт, световой поток 900Лм. Изделие управляемое, возможно включение 4 стандартных настроек обычным настенным выключателем.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина190 мм
  • Глубина90 мм
  • Материалметалл
  • Мощность12 Вт
  • Световой поток900 лм
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки0.49 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035
8

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас

Стол Лофт-12, D900ммНастоящее фото товара Стол Лофт-12, D900мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стол Лофт-12, D900мм

Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
от48 950
8

Стол Plank

Стол обеденный Iona Настоящее фото товара Стол обеденный Iona , произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
11

Стол обеденный Iona

Настоящее фото товара Слэб Колыма, произведённого компанией ChiedoCover
от27 300
14

Слэб Колыма

Стол БоргНастоящее фото товара Стол Борг, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
11

Стол Борг

Другие товары из разделатовары для интерьера
Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
12

Стеновые панели Берлин

Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
7

Стеновые панели Керкрад

Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
12

Стеновые панели Кельн

Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
5

Стеновые панели Кемптон

Стеновые панели КварелиНастоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
10

Стеновые панели Кварели

Стеновые панели КендаллНастоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
14

Стеновые панели Кендалл

Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена
9

Стеновые панели Гамбург