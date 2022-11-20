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Светильник Стамп - фото 1

Светильник Стамп

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Коллекция: Стамп

Стиль: Техно

Размеры: Высота: мм200-780; Диаметр: мм60

Тип возможно используемых ламп: светодиодная

Рабочее напряжение: 220-240 V

Возможность использования диммера: невозможно

Степень пылевлагозащиты: IP20

Наличие ламп в комплекте: да

Тип патрона: LED

Количество ламп: 12

Максимальная мощность лампы: 12=120 W

Цветовая температура лампы: 3000 K

Цвет плафона: белый

Материал плафона: металл

Тип поверхности плафона: матовый

Материал арматуры: металл

Тип поверхности арматуры: матовый

Цвет арматуры: белый

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