Характеристики товара
Описание
Коллекция: Стамп
Стиль: Техно
Размеры: Высота: мм200-780; Диаметр: мм60
Тип возможно используемых ламп: светодиодная
Рабочее напряжение: 220-240 V
Возможность использования диммера: невозможно
Степень пылевлагозащиты: IP20
Наличие ламп в комплекте: да
Тип патрона: LED
Количество ламп: 12
Максимальная мощность лампы: 12=120 W
Цветовая температура лампы: 3000 K
Цвет плафона: белый
Материал плафона: металл
Тип поверхности плафона: матовый
Материал арматуры: металл
Тип поверхности арматуры: матовый
Цвет арматуры: белый