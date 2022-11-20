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Светильник Эмир 225 подвесной Бронза - фото 1

Светильник Эмир 225 подвесной Бронза

6 оценок
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Светильник Эмир подвесной Бронза

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник
Мощность общая, Вт: 225
Освещаемая площадь - кв.м: 100
Высота мин, мм: 345
Высота, мм: 1250
Диаметр, мм: 240


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