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Светильник Эмир подвесной Бронза - фото 1

Светильник Эмир подвесной Бронза

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник
Мощность общая, Вт: 75
Освещаемая площадь - кв.м: 3.5
Высота мин, мм: 280
Высота, мм: 1250
Диаметр, мм: 115


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