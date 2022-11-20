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          Фотография Светильник Ideal Lux Cantina от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Светильник Ideal Lux Cantina

          4.8
          Оптовая цена
          от 5 790 ₽
          от 10 шт. Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Стиль: Лофт

          Высота: 300 мм

          Диаметр: 350 мм

          Тип цоколя: Е27

          Количество ламп: 1

          Мощность лампы: 60 вт

          Площадь освещения: 3.3 м2

          Напряжение: 230 V

          Материал арматуры: Металл

          Материал плафонов: Металл

          Цвет: Бронза

          Цвет арматуры: Бронза

          Цвет плафонов: Бронза

          Форма плафонов: Конусный

          Степень защиты: 20 IP

          Назначение: Для прихожей

          Место установки: На потолок

          Подходит для натяжных потолков: Да*

          Наличие пульта: Нет

          Страна: Италия

          Тип лампы: Накаливания

          Длина цепи: 750 мм

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