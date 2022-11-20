Характеристики товара
Основные характеристики
Стиль: Лофт
Высота: 300 мм
Диаметр: 350 мм
Тип цоколя: Е27
Количество ламп: 1
Мощность лампы: 60 вт
Площадь освещения: 3.3 м2
Напряжение: 230 V
Материал арматуры: Металл
Материал плафонов: Металл
Цвет: Бронза
Цвет арматуры: Бронза
Цвет плафонов: Бронза
Форма плафонов: Конусный
Степень защиты: 20 IP
Назначение: Для прихожей
Место установки: На потолок
Подходит для натяжных потолков: Да*
Наличие пульта: Нет
Страна: Италия
Тип лампы: Накаливания
Длина цепи: 750 мм