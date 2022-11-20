Характеристики товара
Описание
Современный поворотный трековый светильник Ринг для акцентного освещения жилых и общественных пространств. В изделии используется лампа с цоколем GU10, максимальной мощностью 50 Вт (в комплект LED лампа мощностью 5 Вт, цветовой температурой 4000К). Корпус металлический, цилиндрической формы, цвет чёрный матовый. Модель разработана для использования с шинопроводами трековой системы. Узел крепление, пожалуй, самый изящный и удобный на отечественном рынке.
Основные характеристики
- Высота175 мм
- Диаметр80 мм
- Глубина175 мм
- Материалметалл
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Освещаемая площадь3 кв. м.
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки140 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки375 кг