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Светильник LED Ринг, чёрный, 50 Вт - фото 1Светильник LED Ринг, чёрный, 50 Вт - фото 2Светильник LED Ринг, чёрный, 50 Вт - фото 3

Светильник LED Ринг, чёрный, 50 Вт

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный поворотный трековый светильник Ринг для акцентного освещения жилых и общественных пространств. В изделии используется лампа с цоколем GU10, максимальной мощностью 50 Вт (в комплект LED лампа мощностью 5 Вт, цветовой температурой 4000К). Корпус металлический, цилиндрической формы, цвет чёрный матовый. Модель разработана для использования с шинопроводами трековой системы. Узел крепление, пожалуй, самый изящный и удобный на отечественном рынке.

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Основные характеристики

  • Высота175 мм
  • Диаметр80 мм
  • Глубина175 мм
  • Материалметалл
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольGU10
  • Освещаемая площадь3 кв. м.
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки140 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки375 кг

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