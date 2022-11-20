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Светильник Марсель, белый, 12 Вт - фото 1Светильник Марсель, белый, 12 Вт - фото 2Светильник Марсель, белый, 12 Вт - фото 3

Светильник Марсель, белый, 12 Вт

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник белого цвета с квадратным светодиодным модулем-плафоном в виде ромба. Корпус светильника из прочного полимера, рассеиватель из оптического акрила. Мощность 12 Вт, световой поток 1100 Лм, освещаемая площадь около 4 м². Предустановлено 4 режима освещения для управления обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Высота243 мм
  • Глубина52 мм
  • Материалметалл
  • Мощность12 Вт
  • Световой поток1100 лм
  • Освещаемая площадь4 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки50 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки0.40 кг

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