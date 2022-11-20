Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник белого цвета с квадратным светодиодным модулем-плафоном в виде ромба. Корпус светильника из прочного полимера, рассеиватель из оптического акрила. Мощность 12 Вт, световой поток 1100 Лм, освещаемая площадь около 4 м². Предустановлено 4 режима освещения для управления обычным настенным выключателем.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Высота243 мм
- Глубина52 мм
- Материалметалл
- Мощность12 Вт
- Световой поток1100 лм
- Освещаемая площадь4 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки50 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки0.40 кг