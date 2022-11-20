Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник коричневого цвета с квадратным светодиодным модулем-плафоном в форме ромба. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 12 Вт, световой поток 1100 Лм, освещаемая площадь около 4 м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Высота243 мм
- Глубина52 мм
- Вес404 кг
- Материалметалл
- Мощность12 Вт
- Световой поток1100 лм
- Освещаемая площадь4 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки50 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки0.40 кг