Необычный светильник в форме луны из акрила и металла, может использоваться как потолочный так и как настенный бра
Представлен в трех размерах и трёх цветовых температурах
S Диаметр 24 см. — Высота 5 см. — Площадь освещения 5-8 м.
M Диаметр 50 см. — Высота 5 см. — Площадь освещения 10-15 м.
L Диаметр 60 см. — Высота 5 см. — Площадь освещения 12-20 м.
Материал: Акриловое стекло, Металл, Пластик
Тип лампы: LED
Температура света: 3000K, 4500K, 6000K
Тип помещения: Гостиная, Детская, Прихожая, Спальня
Стиль: Современный
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