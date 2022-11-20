Характеристики товара
Описание
Диаметр 16 см
Высота 36 см
Цвет арматуры: черный
Материал арматуры: Металл
Диаметр 16 см
Высота 36 см
Цвет арматуры: черный
Материал арматуры: Металл
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