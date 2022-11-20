Характеристики товара
Основные характеристики
Тип cветильника: Светильник накладной
Коллекция: Тубус
Стиль: Современный / Хай тек
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 55 мм
Глубина: 138 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Мощность общая: 7 Вт
Освещаемая площадь: 2-3 кв.м
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 630 Lm
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Черный
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Прозрачный
Поверхность плафонов: Глянцевый
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Поворотный