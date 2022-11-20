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              Фотография Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
              Хит

              Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small

              4.3
              Оптовая цена
              от 2 590 ₽
              от 10 шт.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Тип cветильника: Светильник накладной

              Коллекция: Тубус

              Стиль: Современный / Хай тек

              Форма светильника: Круглый

              Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

              Степень защиты: IP20

              Диаметр: 55 мм

              Глубина: 138 мм

              Встроенные светодиоды: Да

              Виды ламп: Встроенные светодиоды

              Мощность общая: 7 Вт

              Освещаемая площадь: 2-3 кв.м

              Цветовая температура: 3000 К

              Световой поток: 630 Lm

              Арматура - Материал: Металл

              Арматура - Цвет: Черный

              Материал плафонов: Металл

              Цвет плафонов: Прозрачный

              Поверхность плафонов: Глянцевый

              Арматура - Поверхность: Матовая

              Форма плафонов: Круглый

              Направление ламп: Поворотный

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