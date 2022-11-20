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Светильник настенный 01538 - фото 1

Светильник настенный 01538

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: Е 27

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность ламп (W): 40

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Диаметр330 мм
  • Материаллатунь, стекло

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