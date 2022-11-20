Товар в корзине. Перейти
Светильник настенный 01540 - фото 1

Светильник настенный 01540

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник настенный 01542
Светильник настенный 01542
Следующий Светильник настенный 01539
Светильник настенный 01542

Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: Е 27

Тип лампочки: Накаливания

Мощность ламп (W): 40

Напряжение (V): 220

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материаллатунь, стекло

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Стол Бруклин 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 49051
40 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Бруклин 55 x 55 золото

В наличии 36 шт.
Стул Tolix, цвет по RALНастоящее фото товара Стул Tolix, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
12

Стул Tolix, цвет по RAL

В наличии 351 шт.
Светильник лофт Трапеция Виджинти БигНастоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
9

Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг

Светильник лофт Трапеция ВиджинтиНастоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
22Хит

Светильник лофт Трапеция Виджинти

Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечениемНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
9

Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением

Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светомНастоящее фото товара Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
10

Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда Лампочки - Ягодная Карамель, 16 разноцветных ламп, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Светодиодная гирлянда Лампочки - Ягодная Карамель, 16 разноцветных ламп

Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочекНастоящее фото товара Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочек, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
12

Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочек

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена
6

Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом

Подстолье ER 3091Настоящее фото товара Подстолье ER 3091, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена
12

Подстолье ER 3091

В наличии 8 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден