Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Длина200 мм
- Диаметр140 мм
- Материаллатунь, стекло
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Светильник настенный 01540
Светильник настенный 01539
Светильник настенный 01538
Светильник настенный 01537
Светильник потолочный 01536
Светильник потолочный 01535
Светильник потолочный 01532
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