Светильник настенный 01548

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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: Е 27

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность ламп (W): 40

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Ширина50/200 мм
  • Длина230 мм
  • Материаллатунь, стекло

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