Светильник настенный 01551

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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: Е 14

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность ламп (W): 25

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина270 мм
  • Длина160 мм
  • Материаллатунь

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