Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е 14
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 25
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Ширина270 мм
- Длина160 мм
- Материаллатунь
Тип цоколя: Е 14
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 25
Напряжение (V): 220
Светильник настенный 01546
Светильник настенный 01545
Светильник настенный 01543
Светильник настенный 01542
Светильник настенный 01540
Светильник настенный 01539
Светильник настенный 01538
Светильник настенный 01537
Светильник потолочный 01536
Светильник потолочный 01535
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