Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Диаметр120 мм
- Материаллатунь, стекло
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Светильник настенный 01551
Светильник настенный 01548
Светильник настенный 01546
Светильник настенный 01545
Светильник настенный 01543
Светильник настенный 01542
Светильник настенный 01540
Светильник настенный 01539
Светильник настенный 01538
Светильник настенный 01537
Барный стул Батнер пластик голубой
Светильник лофт Стрекоза 300
Светильник лофт Зиг-Заг
Стол квадратный Fagernes
Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные
Манекен-торшер Astrid
Манекен-торшер Bosse
Манекен-торшер Frederika
Манекен-торшер Frey