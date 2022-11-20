Светильник настольный Abete

12 оценок

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Светильник настольный Abete

4.8
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светильник настольный Abete с подсветкой – это фигурный LED-светильник с корпусом из полиэтилена низкого давления и светодиодным элементом, который может работать в нескольких режимах. Вы можете приобрести модель с одним из двух режимов подсветки:

  • Белая LED. Нерегулируемое свечение белого цвета;
  • Разноцветная RGB. Свечение с несколькими вариантами цвета и возможностью регулировки при помощи пульта дистанционного управления.

Светодиод работает от сети 220V, но может питаться за счет 12-вольтового аккумулятора. Такой аккумулятор докупается отдельно и обеспечивает 8-10 часов автономной работы на полном заряде.

Светильник Abete имеет небольшие габариты. Его вес составляет менее 1 килограмма, а высота – всего полметра. Благодаря этому его можно устанавливать на пол, на мебель, подвешивать на стены и т.д. Для настенной фиксации предусмотрены отдельные крепления. Также можно заказать изделие в комплекте с ландшафтными креплениями для установки на мягком грунте.

Использовать такую ель можно в разных сферах:

  • Ландшафтный дизайн;
  • Дизайн интерьеров;
  • Украшение залов развлекательных заведений и ресторанов;
  • Оформление праздничных площадок и событий;
  • Декорирование водоемов, бассейнов;
  • Обеспечение дополнительного приглушенного освещения.

Светильники Christmass Tree можно устанавливать внутри помещений и на улице. Условия эксплуатации не имеют значения. Полиэтиленовый корпус соответствует стандарту защиты IP 65, не пропускает влагу и пыль и выдерживает температуры от -60 до +60 градусов.

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Основные характеристики

  • Материалполиэтилен
  • Высота250 мм
  • Диаметр160 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3790
220V RGB/W 4590
Аккумулятор RGB/W 5490

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