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Светильник подвесной KH01110 - фото 1

Светильник подвесной KH01110

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: E 27

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 2

Мощность ламп (W): 25

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Высота270 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалметалл, дерево

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