Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Nots выполнен в современном стиле. Плафон в форме шара из светлого стекла на темном металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 32*32*32
Вес брутто: 2
Объем: 0,030
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Ширина250 мм
- Длина250 мм
- Диаметр250 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветсеребряный, прозрачный