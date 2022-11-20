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Светильник потолочный светодиодный V1052-CL Brass LED*57W

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Характеристики товара

Описание

Потолочный светодиодный светильник из коллекции Brass. Светильник в стиле модерн оснащён пультом управления, который позволяет настраивать цветовую температуру в пределах 3000-6500K. Световой поток составляет 3990 лм. Геометрический дизайн гармонично дополнит любой современный интерьер, а небольшие габариты светильника не утяжелят пространство. Площадь освещения 18 кв.м, идеальное решение для спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 57 Вт.
  • Световой поток 3990 Lm

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 55*55*15,5

Вес брутто: 3,5

Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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