Характеристики товара
Описание
Современный и лаконичный потолочный светодиодный светильник из коллекции Nice в стильном дизайне. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 28 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 150 Вт.
- Световой поток 9000 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 98*67*93
Вес брутто: 4,5
Объем: 0,610
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина650 мм
- Длина950 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный