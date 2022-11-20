Характеристики товара
Описание
Светильник Прованс с двумя поворотными плафонами. Корпус модели металлический, молочного цвета с золотистой патиной. Плафоны стеклянные белые полуматовые в форме колокольчика, с элегантной золотистой окантовкой. В модели используются лампы с цоколем Е14 и максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Суммарная мощность 120 Вт. Площадь освещения около 5 кв. метров. Спот CL511524 отлично подойдет для освещения помещений, оформленных в стиле легкой классики или прованс.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Ширина410 мм
- Длина420 мм
- Глубина160 мм
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность120 Вт
- Световой поток1200 лм
- ЦокольE14
- Освещаемая площадь5 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки1083 кг