Товар в корзине. Перейти
Светильник Прованс, белый, 120 Вт - фото 1Светильник Прованс, белый, 120 Вт - фото 2Светильник Прованс, белый, 120 Вт - фото 3

Светильник Прованс, белый, 120 Вт

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник Прованс, бронза, 120 Вт
Светильник Прованс, бронза, 120 Вт
Следующий Светильник Прованс, белый, 180 Вт
Светильник Прованс, бронза, 120 Вт

Характеристики товара

Описание

Светильник Прованс с двумя поворотными плафонами. Корпус модели металлический, молочного цвета с золотистой патиной. Плафоны стеклянные белые полуматовые в форме колокольчика, с элегантной золотистой окантовкой. В модели используются лампы с цоколем Е14 и максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Суммарная мощность 120 Вт. Площадь освещения около 5 кв. метров. Спот CL511524 отлично подойдет для освещения помещений, оформленных в стиле легкой классики или прованс.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Ширина410 мм
  • Длина420 мм
  • Глубина160 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп2
  • Мощность120 Вт
  • Световой поток1200 лм
  • ЦокольE14
  • Освещаемая площадь5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки1083 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
9

Накладной светильник Lightstar Rullo Black

Настоящее фото товара Потолочный светильник Дубль White, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
5

Потолочный светильник Дубль White

Настоящее фото товара Трековый светильник Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
12

Трековый светильник Ринг

Люстра потолочная ПорталНастоящее фото товара Люстра потолочная Портал, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
11

Люстра потолочная Портал

Люстра потолочная светодиодная с пультом СтарлайтНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт

Люстра потолочная светодиодная с пультом ПаркерНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
14

Люстра потолочная светодиодная с пультом Паркер

Настоящее фото товара Люстра Broche 4, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
6

Люстра Broche 4

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Broche 6, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена
15

Люстра Broche 6

В наличии 11 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Спот (поворотный) Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
11

Спот (поворотный) Реймс

Настоящее фото товара Трековый светильник Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
12

Трековый светильник Ринг

Спот V2703-3C Source 3*GU10*50WНастоящее фото товара Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
13

Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W

Спот V3030-1W Katrin 1*E14*40WНастоящее фото товара Спот V3030-1W Katrin 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
2 59014
2 990 ₽Оптовая цена
7

Спот V3030-1W Katrin 1*E14*40W

Спот V3042-4C Origami 4*E14*40WНастоящее фото товара Спот V3042-4C Origami 4*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
7 19035
10 990 ₽Оптовая цена
8

Спот V3042-4C Origami 4*E14*40W

В наличии 100 шт.
Спот V5030-4C DavidНастоящее фото товара Спот V5030-4C David, произведённого компанией ChiedoCover
14 19046
25 990 ₽Оптовая цена
15

Спот V5030-4C David

В наличии 26 шт.
Трековый гибкий светильник Эйроли, ВенгеНастоящее фото товара Трековый гибкий светильник Эйроли, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
6

Трековый гибкий светильник Эйроли, Венге

Другие товары из разделадекор
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье