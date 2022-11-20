Характеристики товара
Описание
Светильник Прованс с тремя поворотными плафонами. Корпус модели металлический, молочного цвета с золотистой патиной, Плафоны стеклянные белые полуматовые в форме колокольчика, с элегантной золотистой окантовкой. В модели используются лампы с цоколем Е14 и максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Суммарная мощность 180 Вт. Площадь освещения около 7 кв. метров.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Ширина650 мм
- Длина660 мм
- Глубина160 мм
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- Световой поток1800 лм
- ЦокольE14
- Освещаемая площадь7 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки160 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки1453 кг