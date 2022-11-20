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Светильник Прованс, белый, 180 Вт - фото 1Светильник Прованс, белый, 180 Вт - фото 2Светильник Прованс, белый, 180 Вт - фото 3

Светильник Прованс, белый, 180 Вт

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Характеристики товара

Описание

Светильник Прованс с тремя поворотными плафонами. Корпус модели металлический, молочного цвета с золотистой патиной, Плафоны стеклянные белые полуматовые в форме колокольчика, с элегантной золотистой окантовкой. В модели используются лампы с цоколем Е14 и максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Суммарная мощность 180 Вт. Площадь освещения около 7 кв. метров.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина660 мм
  • Глубина160 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп3
  • Мощность180 Вт
  • Световой поток1800 лм
  • ЦокольE14
  • Освещаемая площадь7 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки160 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки1453 кг

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