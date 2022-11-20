Характеристики товара
Описание
Светильник потолочный Прованс с поворотными плафонами. Корпус модели металлический, изогнутой формы. Цвет молочный с золотистой патиной. Плафоны стеклянные белые полуматовые в форме колокольчика, с элегантной золотистой окантовкой. В модели используются четыре лампы с цоколем Е14 и максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Суммарная мощность 240 Вт. Площадь освещения около 11 кв. метров.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Ширина110 мм
- Длина110 мм
- Диаметр100 мм
- Глубина165 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- Световой поток600 лм
- ЦокольE14
- Освещаемая площадь2.5 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки160 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Вес упаковки633 кг