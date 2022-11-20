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Светильник Прованс, белый, 60 Вт - фото 1Светильник Прованс, белый, 60 Вт - фото 2Светильник Прованс, белый, 60 Вт - фото 3Светильник Прованс, белый, 60 Вт - фото 4

Светильник Прованс, белый, 60 Вт

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Характеристики товара

Описание

Светильник потолочный Прованс с поворотными плафонами. Корпус модели металлический, изогнутой формы. Цвет молочный с золотистой патиной. Плафоны стеклянные белые полуматовые в форме колокольчика, с элегантной золотистой окантовкой. В модели используются четыре лампы с цоколем Е14 и максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Суммарная мощность 240 Вт. Площадь освещения около 11 кв. метров.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина110 мм
  • Длина110 мм
  • Диаметр100 мм
  • Глубина165 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • Световой поток600 лм
  • ЦокольE14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки160 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Вес упаковки633 кг

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